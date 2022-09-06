Oğuz sporcuları kutladı

Kahramankazan Belediye Spor Halter Takımı, Karaman’da 1-4 Eylül tarihleri arazında düzenlenen yarışmada biri Türkiye rekoru olmak üzere 2 altın, bir de bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.