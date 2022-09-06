Oğuz sporcuları kutladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Türkiye genelinde 51 kulüpten yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonaya Kahramankazan Belediye Spor Halter Takımı 10 sporcusu ile katıldı. Antrenörlüğünü Orhan Boltürk’ün yaptığı Kahramankazan Belediye Spor Halter Takımı, Karaman’da yapılan şampiyonada takım halinde Türkiye 4’üncüsü olma başarısı da gösterdi.
Oğuz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı fotoğraflı paylaşımında “ sporcularımızı gözlerinden öpüyorum. Maşallah sizlere” diyerek kutladı.
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