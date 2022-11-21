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Okçuluk Şöleni’nde Demirel ‘Ya Hak’ dedi

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı ata sporumuz olan okçuluk şölenine ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar geleneksel Türk Okçuluğu ile Modern Okçuluk deneyimini bir arada yaşadılar.
Okçuluk Şöleni’nde Demirel ‘Ya Hak’ dedi

Her yaştan yüzlerce okçuluk sporuna ilgi duyan vatandaşın katıldığı şölen renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar arasında profesyoneller de, ilk kez ok yay kullananlar da vardı. Çocuklar ve gençler, okçuluk eğitmenleri eşliğinde ok atmanın heyecanını yaşadılar.

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OKÇULUĞA İLGİ ARTACAK

2 gün süren şölene Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı. Demirel, çocuklarla sohbet ettikten sonra Ya Hak diyerek ok attı. Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın Türk tarihine ait tüm öğelerinin anlatıldığı, yaşatıldığı bir okul gibi olduğunu belirten Demirel, “Tarihimizde önemli bir yere sahip olan okçulukla ilgili müzemizde kompozisyonlarımız yer alıyor. Bu şölenimizle özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin okçuluğu daha yakından tanımalarını ve ilgilerini artırmayı hedefledik” dedi. Demirel, müzede Türk tarihindeki önemli unsurları tanıtan etkinliklerin devam edeceğini söyledi. 
 

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