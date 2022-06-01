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Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar ödüllendirildi

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. 
Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar ödüllendirildi

Şehit Enes Demir Ortaokulu satranç eğitim seti, raket seti ve top seti (futbol, basketbol, voleybol); Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu, 29 Ekim Cumhuriyet İlkokulu, Melek Özen İlkokulu ve Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu ise top ve raket setleri ile ödüllendirildi.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yarışmaya katılarak çevreye karşı duyarlılık örneği gösteren öğrencileri tebrik ederek, “Geri dönüştürülebilen her tür atığı belediyemiz bünyesinde topluyoruz. Bu sayede hem doğa kirliliğinin önüne geçiyoruz hem de ekonomik anlamda milli servetimize sahip çıkıyoruz. Öğrencilerimizin de bu bilinçle atık pil topladığını gördük. Büyük azimle ve tatlı bir rekabetle yarışmamıza katılarak farkındalık oluşturan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 

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