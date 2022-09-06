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Okullara boya desteği

Gölbaşı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında da yaptığı çalışmalarla eğitime destek vermeye devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okullara boya desteğinde bulundu.
Okullara boya desteği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek,  “Amacımız, bir ‘Eğitim Kenti’ olarak hizmet veren Gölbaşı’mızda, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın temiz, sağlıklı bir ortamda eğitim almalarıdır” dedi. 

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EĞİTİM KENTİ: GÖLBAŞI 

Donanımlı bireyler yetiştirmek için eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin yanında kurumların fiziki şartlarını da yeterli seviyeye çıkarmanın önemine dikkat çeken Başkan Şimşek, “Tavan, duvar ve dış cephe boyası gibi boyaları okullarımıza teslim ediyoruz. Bir ‘Eğitim Kenti’ olarak hizmet veren Gölbaşı’mızda öğrencilerimizin daha temiz, güzel, sağlıklı sınıflarda eğitim görmeleri için sosyal belediyecilik doğrultusunda desteklerimize son sürat devam edeceğiz." diye konuştu. 
 

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