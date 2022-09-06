Okullara boya desteği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Amacımız, bir ‘Eğitim Kenti’ olarak hizmet veren Gölbaşı’mızda, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın temiz, sağlıklı bir ortamda eğitim almalarıdır” dedi.
EĞİTİM KENTİ: GÖLBAŞI
Donanımlı bireyler yetiştirmek için eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin yanında kurumların fiziki şartlarını da yeterli seviyeye çıkarmanın önemine dikkat çeken Başkan Şimşek, “Tavan, duvar ve dış cephe boyası gibi boyaları okullarımıza teslim ediyoruz. Bir ‘Eğitim Kenti’ olarak hizmet veren Gölbaşı’mızda öğrencilerimizin daha temiz, güzel, sağlıklı sınıflarda eğitim görmeleri için sosyal belediyecilik doğrultusunda desteklerimize son sürat devam edeceğiz." diye konuştu.
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