Okullarda "Kızılay Kolları" yeniden canlanıyor

Okullardaki Kızılay Kollarını yeniden canlandırmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında her okulda Kızılay ile ilişkilerin yürütülmesi için bir öğretmen görevlendirilerek, ilk yardım ve afetlerde doğru davranışlar eğitimi verilecek.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılayın yeni nesillerle bağının güçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile iki protokol imzalandı. Kızılay Genel Merkezi'nde düzenlenen törende protokollere Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil ile Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan imza attı.

Protokol kapsamında okullarda Kızılay kulüpleri yeniden canlandırılacak ve gönüllü danışman öğretmenlerle Kızılay faaliyetlerine öncülük edilecek. Kızılay Kadın birimi öncülüğünde okullarda Kızılay Anneleri, Annelik Okulu ve okul aile birliklerinde Kızılay’ın temsil edilmesi gibi projeler ele alınacak. Aktif ve sağlıklı yaşam kültürünü ön plana çıkarabilmek adına gonulluol.org internet sitesine yıl içerisinde en fazla kayıt gerçekleştiren bölgeler ödüllendirilecek. Okullarda Kızılay Kitap Köşesi çalışması hayata geçirilecek, öğretmenler gönüllü afet ve kamp lideri yetiştirme programlarına katılacak. Halk Eğitim Merkezleriyle koordineli olarak Kızılay Gönüllü Merkezlerinde kurs programları düzenlenerek ilk yardım eğitimleri verilecek.

ÖZİL: "KIZILAY İLE FARKINDALIKLARI ARTIRIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Özil, Türkiye'nin, konumu itibarıyla afet, sağlık gibi farklı yönlerde tehditlere maruz kaldığına işaret etti. Bu noktada eğitim camiası olarak kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Özil, "Kızılay ile farkındalıkların artırılması, öğrenci, öğretmen ile veli eğitimlerimiz, okul çevrelerinde yapılabilecek birçok etkinlik noktasında daha önce olduğu gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca ilk yardım eğitimleri de devam ediyor. İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği birimimizle 81 ilde ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Kızılayın da belgelendirme noktasında destekleri oluyor. Çalışmaların artarak devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ALTAN: "130 BİN ÖĞRETMENE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERDİK"

Kızılay Genel Müdürü Altan da gönüllülüğün Kızılayın en değer verdiği alanlardan biri olduğunun altını çizerek 2 milyon gönüllüye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Gönüllülük bağlamında yaklaşık 90 yıl önce başlayan Kızılay Kolu faaliyetlerinin okullarda tekrar canlandırılmasının, çocukların topluma yararlı bireyler haline gelerek başkasını düşünmesi için iyi bir fırsat olduğunu bildiren Altan, şunları kaydetti:

"İlk yardım konusunda hepimiz mutlaka bir olayla karşılaşmışızdır. Müdahale edenin nasıl ettiğini, kendimizin nasıl müdahale edemediğini mutlaka yaşamışızdır. Bu anlarda da Kızılayın verdiği ilk yardım eğitimlerinin öğretmenlerimiz tarafından sahiplenilmesi, yaygınlaştırılması önemlidir. Bugüne kadar yaklaşık 130 bin öğretmenimiz sertifikalandırılmıştır. Bunun daha da artırılması, herhangi bir olay yaşandığında hemen müdahale yapılması ve kişinin hayatının kurtarılması ya da yanlış müdahaleyle zarar görmesinin önlenmesi gerçekten hem hepimizin mutlu olacağı hem de güzel işler oldu diyeceğimiz konulardır."