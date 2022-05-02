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Oltasına camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda ava çıkan balıkçı Savaş Başar İçten'in oltasına 70 santimetre uzunluğunda, 5 kilogram ağırlığında camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı.
Oltasına camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda balık avlayan balıkçı Savaş Başar İçten'in oltasına 70 santimetre uzunluğunda, 5 kilogram ağırlığında camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı.

Köpek balığını kıyıya çıkaran İçten, fotoğrafladıktan sonra tekrar denize bıraktı. İçten, oltasına büyük bir levrek takıldığını sandığını ancak köpek balığını görünce şaşırdığını söyledi. İçten, köpek balığını kıyıya çektikten sonra ağzındaki iğneyi çıkartarak, tekrar denize bıraktığını anlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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