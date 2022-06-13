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Ölüme terk edilen 4 kurt yavrusunu hayata tutundu

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ağzı bağlı çuval içerisinde ölüme terk edilen 4 kurt yavrusunu tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı.
Ölüme terk edilen 4 kurt yavrusunu hayata tutundu

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, vatandaşlar tarafından ilçedeki Ova Çayı’nın kenarına bırakılan bir çuval içerisinden hayvan sesleri geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

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Hemen bölgeye hareket eden ekipler, ağzı bağlı şekildeki çuvalın içerisinde 4 kurt yavrusu olduğunu tespit etti. Ekipler çuvaldan çıkardıkları kurt yavrularını yaptıkları ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden merkeze götürdü. Burada tedavi altına alınan kurt yavrularının havasızlıktan ve açlıktan ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Ekipler bunun üzerine yavruları besleyerek, toparlanmaları için gerekli işlemleri yaptı. Daha sonra kurt yavruları belediye veterinerinin kontrolü altında merkez içerisinde bakıma alındı. Ekiplerin büyük hassasiyet gösterdiği kurt yavruları yapılan tedavi ve bakımın ardından yaşama tutundu. Sevimli yavrular daha sonra doğal yaşam alanlarına salınmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Onlar bizlere Allah’ın emaneti. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaparak, 4 sevimli kurt yavrumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Sevimli can dostlarımızın yaşama tutunması bizleri çok mutlu etti” dedi. Başkan Oğuz, kurt yavrularını ölüme terk edenlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

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