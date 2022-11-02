Ordu Gençlik ve Spor İl üniversite öğrencilerine şehir turu düzenlendi

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 'Gelin Tanış Olalım' Projesi kapsamında Ordu Erkek Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine şehir turu düzenlendi.

Ordu’yu ilk kez gezme imkânı bulan kız ve erkek öğrenciler, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait otobüslerle şehri turluyorlar. Bu yıl öğrenim görmeye başlayan ve Ordu GSB yurdunda kalan öğrencilerin ilk kez gelmiş oldukları şehri tanımalarını sağlamak amacıyla şehirdeki tarihi ve kültürel mekânlar Ordu Gençlik Merkezinde görevli olan gençlik liderleri tarafından gezdirildi.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gezi kapsamında; Sahil turu, Etnografya Müzesi, Fındık Müzesi, Boztepe, Fidangör turu ve Şehitlik Ziyareti gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ders programları dışındaki saatlerde bu tür faaliyetlerden yararlanabilecekler. Bu sayede kendilerini geliştirme fırsatı bulurken aynı zamanda stres atmış olacaklar. Program Ordu’da bulunan 6 yurt müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.

