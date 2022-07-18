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Organik pazarlara yoğun ilgi

Yenimahalle Belediyesi’nin el emeği ürünlerini gelire dönüştürmek isteyen vatandaşlar için organize ettiği Köylü ve El Emeği Pazarı projesi Yenimahalle’de 6 yıldır devam ediyor.
Organik pazarlara yoğun ilgi

Her salı Batıkent Kapalı Pazaryeri’nde, perşembe günü ise Yenimahalle Kapalı Semt Pazarı’nda kurulan pazarlarda, köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze ile meyveler, el emeği göz nuru elişleri, yöresel ürünler, fideler satışa sunuluyor.

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HAFTADA 2 GÜN 

Hal ürünlerinin yerine el emeği ürünlerin sergilendiği köylü pazarlarında, çevre il, ilçe ve köylerdeki üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri halkın beğenisine sunuyor. Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl düzenlediği köylü pazarlarında vatandaşlar, organik ürünleri uygun fiyata alabilme fırsatı yakalıyor.

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ÜRETİCİYE FAYDA SAĞLIYOR 

Köylü pazarlarının köyünde üretim yapan vatandaşlara ekonomik katkı sağladığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Köylü ve el emeği pazarı projemiz, üretmek isteyen ve ürününü satmak amacıyla yer arayan vatandaşlarımız için büyük bir fırsat yaratıyor. Bu sayede vatandaşlarımız Yenimahalle üreticilerinin sebze ve meyvelerini satın alma şansı buluyor. Kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini pazarda sergiliyor. Hem hemşerilerimiz köylülerimizin ürünlerini satın alma şansı yakalıyor hem de üretici hemşerilerimiz doğal ürünlerini ve el emeklerini satabilmek amacıyla bir ortam bulmuş oluyor” dedi.
 

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