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ORSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, “Sektörün aşılamayan sorunlarından biri nitelikli işgücü” dedi.

EYT ile ilgili hazırlıkların sanayiciler tarafından dikkatle izlendiğini söyleyen ORSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, “Sektörün aşılamayan sorunlarından biri nitelikli işgücü" dedi.
ORSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, “Sektörün aşılamayan sorunlarından biri nitelikli işgücü” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme hazırlıklarının hem çalışan hem de işveren kesimini mağdur etmeyecek şekilde sonuçlanmasını beklediklerini bildirdi. 

YETİŞMİŞ PERSONEL İTİCİ GÜÇTÜR 

Neredeyse tüm sektörlerin, özellikle de sanayi kesiminin kronik sorunlarının başında nitelikli iş gücü yetersizliğinin geldiğini anımsatan Başkan Yardımcısı Duman, “Bu bakımdan mesele yalnızca işverenin değil, memleketin meselesidir. Bilgileri, yetenekleri ve tecrübeleriyle özellikle KOBİ’lerin rekabet gücünü ve verimliliği arttırmada kilit rol oynayan yetişmiş personel, ülke ekonomisi için de itici güçtür. Ancak ne yazık ki bugün oranları, ihtiyacın çok altındadır” diye konuştu.

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