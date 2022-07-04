Ortaköy doğalgaza kavuştu

Belediyecilik hizmetleriyle Başkent Ankara’ya yatırımlarına devam eden Mamak Belediyesi, karınca gibi çalışmaya, üretmeye, toplumun her ferdine ulaşmaya devam ediyor.

Ekonomik, konforlu ve güvenli doğalgazın Mamak’ta her haneye ulaşması için çalışmalar hız kesmeden yürütülüyor. Son olarak Ortaköy Mahallesi’ne de doğalgaz ulaştı. Mamak Belediyesi, Başkent Gaz ekipleri ile 15 bin metre doğalgaz borusu döşeyerek, 150 haneye doğalgaz ulaşımını sağladı.

MAHALLE SAKİNİ HEYECANLI

Ortaköy Mahallesi sakinleri doğalgaza kavuştukları için hem mutlu hem heyecanlıydılar. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden mahalleliler, “Yıllardır doğalgaz gelsin diye bekliyoruz. İmarla ilgili sıkıntıları çözen ve bize doğalgazı ulaştıran Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İHYA EDEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “İki tür insan vardır. Birincisi iş üretenler, ikincisi mazeret üretenler. Bizler her daim iş üretenlerden olmayı seçtik, tercih ettik, bu yönde gayret ettik ve hamdolsun başarıya da eriştik. Bizler inşa eden, ihya eden belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz” dedi.