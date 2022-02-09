Ortaköy Mahalle Konağı açılışa gün sayıyor

Ortaköy Mahalle Konağı 12 Şubat Cumartesi günü Saat:14.00’da hizmete girecek.

Geleneksel köy konakları ve köy odalarının modern hali ile yaşatılarak bölge halkının hizmetine sunan Mamak Belediyesi, Ortaköy Mahalle Konağı’nı 12 Şubat Cumartesi günü Saat:14.00’da hizmete sunacak. Düğün, nişan, toplantı, yemek ve cenaze gibi insanların bir araya geldiği durumlarda hizmet verecek olan köy konağı modern, geniş ve kullanışlı mimarisiyle bölge sakinlerine hizmet verecek. Aynı zamanda bu özel yapı halkın kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edebileceği ve hoşça vakit geçirebileceği bir mekân olacak.

“Değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Mamak’ta yapılan sosyal yatırımların ilçenin marka değerini artırdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçeye kazandırdığımız mahalle konakları ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatlarına da katkı sağlıyoruz. Bizim kültürümüzde mahalle kavramı birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmanın da en önemli simgesidir. Değerlerimize sahip çıkarak mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza da tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.