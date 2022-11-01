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Osman Bey’in dedesi Gazigündüz Alp dualarla anıldı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Gazigündüz Alp, Beypazarı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.
Osman Bey’in dedesi Gazigündüz Alp dualarla anıldı

Beypazarı Hırkatepe Mahallesi'nde kabri bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve Osmangazi’nin dedesi olan Gazigündüz Alp’i anma programı düzenlendi. Gazigündüz Alp'in ölüm yıl dönümünde kabri başında dualar edildi. 

ÖNLÜK TAKIP DEMİR DÖVDÜLER 

Programda, mehteran takımı da çeşitli marşlar seslendirdi. Gazigündüz Alp kabri başında dualarla anıldı. Gazigündüz Alp’i anma programına çok sayıda davetli katılırken, davetliler burada önlük takarak demir dövdü.

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SİYASİLER, DERNEK ÜYELERİ VE KÖYLÜLER KATILDI 

Programa, Ankara Üniversitesi Türk Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üçler Bulduk, Yeni Osmanlı Derneği Genel Başkanı Saffet Atak, Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, Birlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Mutlu ve dernek üyeleri, siyasiler ve köylülerle birlikte Beypazarı Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal katıldı.

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