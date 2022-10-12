  • BIST 3.571,55
  • Altın 995.833
  • Dolar 18.5865
  • Euro 18.0484
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Şu ana kadar 4 evde küçük çaplı hasar bulunmaktadır. Başka herhangi bir olumsuzluk yoktur." dedi.

Devletin bütün kurumlarıyla hazırlıklı ve görevini en iyi şekilde yapma gayreti içinde çalıştığını belirten Yılmaz, herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti.

Ekipler incelemelerde bulundu

Türk Kızılay Düziçi Şube Başkanı Mustafa Önal da depremin ardından ekiplerin sahada hemen çalışmalara başladığını söyledi.

Depremde can kaybı olmadığını dile getiren Önal, "Çok şükür can kaybımız yok. Yalnız iki köyümüzde maddi hasar var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kızılay ekibi olarak takipte olacağız." diye konuştu.

Çerçioğlu köyünde yaşayan ve depremde evi hasar gören Ahmet Mert, "Depremde ev çok sallandı. Duvarlarımız patladı. Can kaybımız yok şükür. Yetkililer geldiler, ilgilendiler, gerekenin yapılacağını söylediler." dedi.

"Hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştuk"

Düziçi ilçesinde sağlık kabini işletmecisi Ayşegül Durna, deprem sırasında dışarda oturduklarını ifade etti.

Deprem olunca hemen sağlık kabinine koştuklarını belirten Durna, "Önce ne olduğunu anlamadık. Hemen sağlık kabinindeki hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştuk. Tüm apartman sakinleri aşağı indi. Çok şükür can kaybı ve maddi kaybımız yok." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bekir Aslan da depremin yatağa bağımlı babasını ziyarete gittiği sırada gerçekleştiğini dile getirdi.

Zemin katta bulunan daireden hemen dışarı çıktıklarını anlatan Aslan, "İyi sallandı. Allah, Allah dedik. O anda diyecek başka bir şey yoktu. Annemi çıkardık, bir babam içerde kaldı." dedi.

AFAD: Olumsuz bir ihbarda bulunulmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Düziçi ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Depremde an itibarıyla yaralanma ve can kaybı olmadığını belirten Koca, "Osmaniye Düziçi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Türksat 6A uydusunu 2023'te uzaya fırlatma hedefimiz var"11 Ekim 2022 Salı 17:31
  • Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun acı günü11 Ekim 2022 Salı 17:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz11 Ekim 2022 Salı 17:07
  • HUGGY WUGGY nedir?11 Ekim 2022 Salı 14:59
  • Anne babalar dikkat: Çocukları bu oyundan uzak tutun11 Ekim 2022 Salı 14:54
  • Bakan Koca vaka sayısı için uyarıp tarih verdi: VAKA SAYILARI ARTABİLİR11 Ekim 2022 Salı 14:20
  • Ankara'da müstakil imarlı TOKİ arsası listesi11 Ekim 2022 Salı 13:10
  • TOKİ’nin kampanyalı arsaları Ankara’da hangi ilçelerde?11 Ekim 2022 Salı 13:09
  • TOKİ müstakil ev arsaları Ankara’da nerede? Hangi ilçelerde?11 Ekim 2022 Salı 13:03
  • Ankara’da satılık TOKİ arsaları hangi ilçelerde? Fiyatları ne?11 Ekim 2022 Salı 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti