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Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

OSMANİYE’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, DEAŞ'ın içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri, ülkeye yasadışı yollarla geçtikleri ve ülkede halka açık alanlarda terör örgütü adına saldırı yapmak amacıyla keşif çalışmalarında bulundukları, terör örgütüne finans sağlama ve örgüte eleman temin etmeye yönelik hazırlık çalışması yaptıkları örgüt mensuplarının kullandığı bir hücre evi tespit edildi. Harekete geçen polis ekiplerince, 13 Ağustos günü il merkezinde tespit edilen hücre evine düzenlenen operasyonda 2’si kadın 6 terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramada ise  çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.H., T.U., M.Y., F.M., M.G. ise serbest bırakıldı.

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