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Ovacık Mahallesi’ne ait akıllı serada onlarca tür bitki Keçiören’in park ve bahçelerini süslemek üzere hazırlanıyor

Keçiören Belediyesi ilçedeki Ovacık Mahallesi’ne ait modern ve akıllı serada onlarca tür bitki yetiştirilerek Keçiören’in park ve bahçelerini süslemek üzere hazırlanıyor.
Ovacık Mahallesi’ne ait akıllı serada onlarca tür bitki Keçiören’in park ve bahçelerini süslemek üzere hazırlanıyor

Serada görevli ziraat mühendisleri ve bahçıvanlar tarafından yürütülen hummalı çalışmalarla, sedyum, begonya, asma, kılıç çiçeği, Gül, çingene şalvarı, aloe vera, papatya, çuha çiçeği, yaprak güzeli, telgraf çiçeği, kasımpatı, siklamen, kalanşo, buz çiçeği, sardunya çiçeklerinin üretimi yapılıyor.

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İÇ MEKÂN BİTKİLERİ DE YETİŞİYOR

Burada ayrıca begonvil, kumkuat, limon, zeytin, kaymak, benjamin ve salon çamı gibi iç mekân bitkileri de bulunuyor.

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Sebze üretiminin de yapıldığı serada ayrıca domates, salatalık, patlıcan, biber, çilek ve altın çilek de yetiştiriliyor. Gül, sardunya, lavanta ve altın çilek bitkilerinin ise çelikle çoğaltılması yapılıyor.

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3 DÖNÜMLÜK ALAN ÜZERİNE KURULU

Serada uzun ömürlü ve dayanıklı bitki üretimi yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ata tohumumuzu seramızda çoğaltıyoruz. Seramızda çiçeğin yanı sıra sebze fidesi üretimimizi de sürdürüyoruz. Aynı zamanda buradaki 3 dönümlük alanı halkımıza açık meyve bahçesi yaptık. Seramızın etrafında çevre düzenlemesi de yaparak buraya bir yürüyüş yolu inşa ettik. Şehrimize kazandırdığımız akıllı seramız sayesinde belediyemizin bitki giderlerini büyük oranda azalttık ve tasarruf sağladık.” dedi.

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