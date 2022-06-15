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Ovacık Mahallesi’ne cemevi inşa ediliyor

Keçiören Belediyesi'nin destekleriyle ilçedeki Ovacık Mahallesi’ne inşa edilecek cemevinin temel atma töreni 19 Haziran 2022 Pazar günü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirilecek. 
Ovacık Mahallesi’ne cemevi inşa ediliyor

Ankaralıları ve Keçiörenlileri temel atma törenine davet eden Başkan Altınok, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapacakları ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirecekleri güzel bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin sembolü olan ibadethanelerimizin yapımına belediyemizin imkânları dâhilinde destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

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Keçiören Cemevi Yaptırma Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yücer de Ankara’ya ve Keçiören’e yeni bir cemevi kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Öncelikle cemevimizin temellerinin atılmasına büyük destek veren Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok’a teşekkür ediyorum. Bir isteğimiz, bir talebimiz olduğunda başkanımız her zaman kapısını açtı. Bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Ayrıca cemevimizin yapımı için katkı sunan ve sunacak olan tüm dostlarımıza da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
Temel atma törenine Başkan Altınok ile birlikte, Keçiören Cemevi Yaptırma Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yücer, dernek üyeleri, Alevi kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılarak inşaatın ilk betonunu atacaklar.

5 KATLI OLACAK
Keçiören Ovacık Mahallesi’ne inşa edilecek cemevi, yaklaşık 700 metrekarelik bir alanın 250 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Kalan bölüm ise çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte dinlenme alanı olarak hizmet verecek. 5 katlı olarak yapımı tamamlanacak cemevi içerisinde; cenaze yıkama, cem yapma, morg, kültür merkezi ve yardım merkezi gibi çeşitli alanlar yer alacak.

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