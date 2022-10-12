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Oyun Evi’nde Kırmızı Şenlik

Sincan Belediyesi’nin aile içi iletişimi kuvvetlendirmek ve anne-çocuk arasındaki bağı güçlendirmek için kurduğu Anne Çocuk Oyun Evleri yaptığı faaliyetlerle bir yandan çocukların gelişime katkı sağlıyor bir yandan da anneleri ve çocukları eğlendiriyor.
Oyun Evi’nde Kırmızı Şenlik

Sincan Belediyesi’nin örnek faaliyetlerinden biri olan Anne-Çocuk oyun evlerinde minikler keyifli vakit geçiriyor. Her gün birbirinden eğitici ve eğlenceli faaliyetlerin yanı sıra anneleriyle oyun oynayıp spor yapıyorlar, dans ediyor, birbirleriyle iletişime geçiyor. 

KIRMIZIYA BOYANDI 

Annelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirdikleri oyun evinde bu hafta “Kırmızı Renk” etkinliği ile anneler ve çocuklar adeta kırmızıya boyandı. Kırmızı rengin işlendiği etkinlikte anneler ve çocuklar kırmızı giyinirken, kırmızı nesneler ve objeler incelendi. Kırmızı renk üzerine konuşmalar yapıldı. 

KEYİFLİ ETKİNLİK 

Çocuklara renkleri öğretirken bir yandan da eğlendiren bu etkinliği hem anneler hem de çocuklar çok sevdi. Anne Çocuk Oyun Evlerinde her programda farkındalık yaratmak adına bu tür eğitici ve keyifli etkinlikler düzenleniyor. 

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