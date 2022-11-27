Özel bireyler sokak hayvanlarını koruma ve yaşatmaya yönelik etkinlik düzenledi

Sokak canlılarını kışın soğuktan koruyacak yuvalar Keçiören’in farklı noktalarına bırakıldı. Engelli bireyler sokak hayvanları için mama da dağıttı. Etkinlikte el baskısı da yapılarak yuvalar rengârenk bir görünüme kavuşturuldu.
YUVALARI ISITTI
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok özel bireylerin çevreye ve sokak hayvanlarına karşı gösterdikleri duyarlılığın tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirterek, “Aynı zamanda engellilerimiz gönüllerindeki sıcaklıkla Keçiören’in dört bir yanına koydukları yuvaları da ısıttılar. Bu renkli etkinlik bizim de içimizi ısıttı, bizleri mutlu etti. Burada bulunan doğal yaşam alanımızda onlara özgürce yaşayacakları bir ortam da sunuyoruz” dedi.
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