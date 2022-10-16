Özel Bölüm Ekranlara Geldi

TV8'de yayımlanan MasterfChef Türkiye yarışma programı 13 Ekim Ankara'nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümünde Etimesgut özel bölümüyle ekrana geldi.

Yarışma Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda çekildi. Program Ankara ve Etimesgut'un tanıtımına büyük katkı sağladı.

Televizyon ekranlarından milyonlarca kişiye ulaşan MasterChef yarışma programını youtube, instagram, twitter, facebook gibi sosyal medya hesaplarından da 1 milyon 700 bin kişi izledi. Yarışmanın Etimesgut bölümü 10 bine yakın da yorum aldı. Programda Anıtkabir ve Etimesgut'a ait görüntülere yer verilirken yarışmacıların belediyenin engelsiz yaşam merkezini ziyaretleri ve renkli görüntüleri de beğeni topladı.

TÜRK DÜNYASI YEMEKLERİ

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Ankara ve Türk dünyasının yemekleri yarıştı. Günün menüsünde Beşparmak çorbası (Kırgızistan), Kalecik çöreği (Türkiye), Özbek pilavı (Özbekistan), Lüle kebabı (Azerbaycan) Çak Çak tatlısı (Kazakistan) yer aldı. Yarışmacılar 5 yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Yemeklerin tadımlarını Türk devletlerinin Ankara büyükelçileri yaptı.