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Özel çocuklara sinema etkinliği

Sincan Belediyesi engelli bireyler, özel çocuklar ve ailelerine özel sinema etkinliği düzenledi.
Özel çocuklara sinema etkinliği

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimini kucaklayan Sincan Belediyesi, engelli ve özel bireyler için çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunuyor. Son olarak 500 özel çocuk ve 50 engelli birey için sinema etkinliği düzenleyen Sincan Belediyesi, aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı. 

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GÖRÜLMEYE DEĞERDİ 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yalnız bırakmadığı engelli vatandaşlar, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda film izleyerek keyifli bir gün geçirdi. Özellikle çocukların Başkan Ercan’a olan sevgisi görülmeye değerdi. 

TEŞEKKÜR ETTİLER 

Çocukların yanı sıra yetişkin engelli bireyler de “Doktor Strange” filmini izleme fırsatı buldu. Filmden yüzleri gülerek ayrılan vatandaşlar ulaşımdan, ikramlara kadar her türlü imkânı kendilerine sağlayan Sincan Belediyesine teşekkür etti. Engelli vatandaşlara kol kanat germeye ve eğitimlerinin yanında kültürel ve sosyal alanda da onları desteklemeye devam ediyor.  

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