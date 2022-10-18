Özel Halk Otobüsü Esnafı ‘Ulaşıma Zam’ Talebini Yineledi

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, “Esnaflarımız akaryakıt alamadığı için şu anda araçlarını çalıştıramıyor. Halkımızın mağdur olmaması için çözüm istiyoruz” dedi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ve özel halk otobüsü esnafı, ulaşımda zam taleplerini ve ulaşım için kendilerine verilen destek taleplerini yinelemek için Yenimahalle'deki Başkent İlçe Terminali'nde toplantı gerçekleştirdi.

“BU BİR EYLEM DEĞİLDİR”

Kara, yaptığı açıklamada “Bu bir eylem değildir. Esnaflarımız akaryakıt alamadığı için şu anda araçlarını çalıştıramıyor. Dört grup başkanvekilinden, bürokratlarımızdan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Ankaralı halkımızın mağdur olmaması için acilen çözüm istiyoruz" diye konuştu.

KİŞİSEL ZARAR VURGUSU

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Kamuoyu zam talep edildiğinde ciddi tepki gösteriyor bizlere. Kamuoyuna şunu da açıklamakta fayda var. Kamu araçları ile bizim halk otobüslerini kıyaslıyor kamuoyu. EGO Genel Müdürlüğünün işletmesindeki otobüslerin yaptığı zarar kamu zararıdır. Kamu bütçesinden karşılanır. Ama özel halk otobüslerinin zararı kişisel zarardır. İnsanların işini kaybetmesi, mesleğini kaybetmesi böyle kolay göze alabilecekleri bir durum değildir" diye konuştu.



