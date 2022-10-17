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Özen Atölye ve Meslek Öğretmenlerinin Özlük Haklarına İyileştirme Talep Etti

TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, “Eğitimin kalite ve verimliliğinin artırılması için canla başla fedakârca görev yapan atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir” dedi.
Özen Atölye ve Meslek Öğretmenlerinin Özlük Haklarına İyileştirme Talep Etti

Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Başkanı Erdoğan Özen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenlerin özlük haklarında önemli bir iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunum dile getirdi. 

ATÖLYE VE MESLEK ÖĞRETMENLERİ 

Özen, “Eğitimin olmazsa olmazı olan öğretmenlere yönelik olarak bazı hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmakta olduğu bilinmektedir. Son yıllarda Devletimizin ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in Mesleki ve Teknik eğitime verdiği önem ve gelişmelerin büyük bir kısmı Vakfımız tarafından olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ancak, Mesleki ve Teknik Eğitime verilen önem çerçevesinde, bu okullarda görev yapan atölye ve meslek dersi öğretmenlerine yönelik özlük haklarında son yıllarda yeni düzenlemeler yapılmadığı ve hatta fiili hizmet süresi zammının kaldırılması gibi olumsuz uygulamalar ile bazı mevcut hakların iyileştirilmesi bir yana geriye gitmiş olduğunu da belirtmek gerekmektedir” dedi.

VERİMLİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

TEKEV Genel Başkanı Özen, geleceğin işlerini öngörmeli, ihtiyaç duyulacak işgücünün bilgi, beceri, yetkinlik seviyelerini de belirleyebilme ve yetiştirilebilmesi için verimli olabilecek mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin oluşturulmasını sağlanması gerektiğini söyledi. 

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