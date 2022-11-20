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Pakistan'da İslam Sanatları Festivali'nde Türk ebru sanatı tanıtıldı

Pakistan'ın Lahor şehrinde devam eden Uluslararası İslam Sanatları Festivali'nde Türk ebru sanatı, ziyaretçilerin beğenisini topladı.
Pakistan'da İslam Sanatları Festivali'nde Türk ebru sanatı tanıtıldı

Lahor'daki Al Hamra Sanat Merkezi'nde, 18 Kasım Uluslararası İslam Sanatları Günü kapsamında düzenlenen festivalde, İslam dünyasından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin sanat çalışmaları sergileniyor.

Lahor Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Eren Miyasoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "YEE olarak bu festivalde stant açtık. Standımızda çini, tespih, el halısı gibi sanat eserlerini tanıtıyoruz." dedi.

Miyasoğlu, ebru ve hat eserlerinden oluşan bir sergi açtıklarını ifade ederek, "Türk ebru sanatıyla ilgili çalışma yaptık. Bu çalışma ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Çalışmayı yaklaşık 150 kişi takip etti." diye konuştu.

Tespihle ilgili de atölye çalışması yapacaklarını dile getiren Miyasoğlu, geleneksel Türk okçuluğunu da tanıtacaklarını kaydetti.

Lahor'da dün başlayan festival 20 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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