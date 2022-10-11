  • BIST 3.571,55
  • Altın 993.631
  • Dolar 18.5803
  • Euro 18.0174
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Palamut Festivali Başlıyor

Festivallerle adından söz ettiren Mamak Belediyesi, Mamaklıları Palamut Festivali ile bir araya getirecek.
Palamut Festivali Başlıyor

16 Ekim Pazar günü saat 14:00’te, Ankara’nın ilk millet bahçesi Üreğil Millet Bahçesi’nde düzenlenecek festivalde vatandaşlar, çeşitli etkinliklerle güzel bir hafta sonu geçirmenin keyfini yaşayacak. Palamutlar pişecek, halk oyunları ile festival şenlenecek.

FESTİVALE DAVET ETTİ 

Mamak’ı büyük bir aile olarak gördüğünü ve bu aileyi düzenledikleri çeşitli organizasyonlarla bir araya getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "En büyük zenginliğimiz birlikteliğimiz. Festivaller, geceler, konserlerle yüz binlerce hemşerimizle bir araya geliyoruz. Birliğimizin devamını sağlayacak organizasyon ve projelere imza atmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimi Pazar günü Üreğil Millet Bahçe’mizde düzenleyeceğimiz Palamut Festivali’ne davet ediyorum." dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stantlar yoğun ilgi gördü12 Ekim 2022 Çarşamba 01:49
  • Başkentte Her Can Değerlidir12 Ekim 2022 Çarşamba 00:47
  • Piyade'de yollar yenileniyor12 Ekim 2022 Çarşamba 00:45
  • Haydar Baş’ın ismi Yenimahalle’de yaşayacak11 Ekim 2022 Salı 03:18
  • TEKNOMER’e Valorant Oyunuyla açılış11 Ekim 2022 Salı 01:15
  • Başkentte 'Kadın Gözüyle Afrika' fotoğraf sergisi11 Ekim 2022 Salı 01:13
  • Ercan AHİD ile Eko Çiftlikte Buluştu11 Ekim 2022 Salı 00:30
  • Kullanım Oranı yüzde 50 arttı11 Ekim 2022 Salı 00:07
  • Fasılalı kırmızı ışık uygulamasına geçildi11 Ekim 2022 Salı 00:03
  • Adres bu kez Mustafa Kemal Mahallesi ve Mevlâna Mahallesi oldu10 Ekim 2022 Pazartesi 04:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti