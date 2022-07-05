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Para dolu çantayı sahibine teslim etti 

Etimesgut Belediyesi temizlik işçisi bulduğu çantayı sahibine teslim etti. Başkan Enver Demirel de işçiye altınla ödüllendirdi.
Para dolu çantayı sahibine teslim etti 

Etimesgut Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ersin Yatağan, Eryaman Hastanesi yanındaki sokakta rutin temizlik çalışmasını yaparken bulduğu çantayı belediye yetkililerine teslim etti. İçerisinde bir miktar nakit para ve ziynet eşyalarının olduğu belirlenen çanta, kimlik tespitinin ardından sahibine teslim edildi.

ÖRNEK DAVRANIŞ ÖDÜLLENDİRİLDİ 

Belediye Enver Demirel, Ersin Yatağan'ı bu örnek davranışından dolayı tebrik ederek altınla ödüllendirdi. Demirel, "Belediye olarak biz büyük ve güzel bir aileyiz. Görevini yaparken bulduğu altın ve para bulunan çantayı yetkililere teslim eden ve sahibine ulaştırılmasına vesile olan temizlik görevlimiz Sayın Ersin Yatağan'ı bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyorum

Çantanın sahibi hanımefendi de böyle güzel davranışı gerçekleştiren personeli çalıştırdığı için hem Demirel'e hem de işçiye teşekkür etti.

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