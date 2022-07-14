  • BIST 2.382,44
  • Altın 960.716
  • Dolar 17.4514
  • Euro 17.468
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Park inşaatlarına yerinde takip

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ata, Yeni Batı, Mehmet Akif Ersoy Pamuklar ve Kayalar’da yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında devam eden park inşaatlarını yerinde inceledi.
Park inşaatlarına yerinde takip

İlk olarak 6 bin 500 m2 alana sahip Ata Mahallesi’nde bulunan park inşaatını gezen Yaşar, oturma alanları, çocuk oyun ve yürüyüş alanın bulunduğu parkın kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

PROJELER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Daha sonra Yeni Batı, Mehmet Akif Ersoy ve Pamuklar Mahallelerinde bulunan parklara rotasını çeviren Başkan Yaşar, çalışmalar hakkında proje sorumlularından bilgi aldı.

Yeni Batı mahallesinde inşaatı devam eden 10 bin m2 alana sahip parkta çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, fitness alanı ve basketbol, futbol sahası bulunacak. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 8 bin 500 m2 alan sahip parkta ise bisiklet yolu, yürüyüş yolu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, spor alanı ve dinlenme alanları olacak. Pamuklar Mahallesi’nde 5 bin m2 alan üzerine kurulan parkta da çocuk oyun alanları ve oturma alanları bulunacak.

CAM SEYİR TERASI 

Denetimler sırasında Kayalar’da bulunan Gündoğan Parkı’na da uğrayan Yaşar, 18 bin metre kare alana sahip parkta revize çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Burası konumu itibariyle seyir zevki sunan bir park. Yapacağımız cam seyir terasıyla vatandaşlarımız bu parktan kentin dört bir yanını keyifle izleyebilecek. Parkımızda çocuk oyun alanı, fitness alanı, oturma alanları ve şelale de olacak” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okullara boya desteği14 Temmuz 2022 Perşembe 02:17
  • Temizlik timi iş başında14 Temmuz 2022 Perşembe 02:15
  • Üreticiye ‘yetiştirebilme’ eğitimi14 Temmuz 2022 Perşembe 02:00
  • ‘Mor Şölen’ ilgi odağı oldu14 Temmuz 2022 Perşembe 01:50
  • 75 bin kişiye ulaşıldı14 Temmuz 2022 Perşembe 01:45
  • 3 kuşak kasket üretiyor14 Temmuz 2022 Perşembe 00:53
  • Parklar Başkentlilerin vazgeçilmezi14 Temmuz 2022 Perşembe 00:38
  • Trafik bilinci aşılanıyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 04:40
  • Pikniğe engel yok13 Temmuz 2022 Çarşamba 04:38
  • Kesintisiz içme suyu müjdesi13 Temmuz 2022 Çarşamba 03:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti