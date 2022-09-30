Parklar bakımdan geçiyor

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklardaki yenileme çalışmalarına hız verdi. Çocukların daha rahat ve güvenli bir ortamda oyun oynaması için kolları sıvayan ekipler, büyüklerin de dinlenme ve spor alanlarında onarım yapıyor.

Oyuncaklardan banklara, kameriyelerden çöp kovalarına yenilenen parklar vatandaşları bekliyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte parklardaki oyun alanları, spor aletleri, banklar, kameriyeler ve çöp kovaları vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için bakım onarımdan geçiyor, yenileniyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeşil alanların bakımlarını büyük bir titizlikle yaparken bir yandan da parklarda bulunan oyun alanları, dinlenme mekanları ve spor aletlerini revize çalışmaları yürütüyor.

BAKIMDAN GEÇİYOR

Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri için bozulan, kırılan oyun grupları onarılıp, yenilenirken, bankların ve kameriyelerin de yeni bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Ayrıca ekipler parklarda yer alan fitness aletlerini de revize ederek vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri için çalışıyor.