Parklar Başkentlilerin vazgeçilmezi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki rekreasyon alanları ile parkları, Başkentlilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. 7’den 70’e vatandaşlar parklarda ailece vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki rekreasyon alanları ve parkları havaların ısınmasıyla dolup taşarken, Kurban Bayramı’nda da Başkentlilerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. 7’den 70’e Başkentliler bayramı 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park, Mogan Parkı ve Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanlarında ailece eğlenerek ve dinlenerek geçiriyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE

Bisiklete binerek ya da yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar piknik yapma imkânı da buluyor. Yeşilin her tonunun hakim olduğu parklara akın eden Başkentliler, bayramda da doğa ile iç içe olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle paylaşıyor:

- Neşehat Demirtaş: “Damadım Gazi Park’a önceden gelmiş. ‘Baba gidelim’ deyince biz de geldik. Gayet güzel, hayvanlar da dikkatimi çekti. Çocukların ilgisini de çekiyor.”



