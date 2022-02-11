Pazarda bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçedeki Yakacık Mahallesi’nde kurulan semt pazarında kayıp bir cüzdan bulundu. Cüzdanda yer alan evraklardan cüzdan sahibi tespit edilirken, cüzdan ivedilikle sahibine ulaştırıldı.

İçinde bir miktar para, kredi kartı ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanın Keçiören Kızlar Pınarı Caddesi üzerinde ikamet eden Ümit Özgür’e ait olduğunu tespit eden Zabıta Komiseri Çetin Halıcı, cüzdanı göz ameliyatı da geçirdiği öğrenilen yaşlı kadına teslim etti.

Zabıta ekiplerinin kayıp cüzdanı kapısına kadar getirmesinden duyduğu memnuniyeti teşekkür ederek dile getiren yaşlı kadın, “Zabıta ekiplerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” dedi.

Zabıta ekipleri de geçmiş olsun dileklerini ileterek adresten ayrıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da cüzdanına kavuşan kadına geçmiş olsun dileklerini iletirken, zabıta ekiplerini tebrik etti.

Keçiören Zabıtası geçtiğimiz ay Türkmenistan uyruklu Dünyagozel Gajanova olduğunu belirlenen ve içinde 600 dolar olan bir cüzdanı da aynı semt pazarında bulup teslim etmişti.