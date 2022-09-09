Ankara Büyükşehir Belediyesinin, özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı sabah saatlerinde indirimli tarife uygulaması devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı sabah saatlerinde indirimli tarife uygulaması, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak kışlık servis programlamasında da devam edecek. 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da tam ücret 6,50 TL’den 4,50 TL’ye düşecek.

İndirimli tarife devam edecek

Özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olunması ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlatılan indirimli tarife uygulaması kışlık programda da devam edecek. Şehir içi ulaşımında sadece 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifeyle, EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da geçerli olacak tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL olarak ücretlendirilecek.

Hedef: toplu ulaşıma teşvik

Büyükşehir Belediyesinin Ankara’da ilk kez başlattığı bu uygulamayla, Başkentlilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve toplu taşıma hizmetinin sabah yoğun saatlerde daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

