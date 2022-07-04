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Pedallar koruyucu aileler için çevrildi

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ve Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği, koruyucu ailenin önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılması amacıyla Tandoğan Metro İstasyonu önünden başlayan bisiklet sürme etkinliği düzenledi.
Pedallar koruyucu aileler için çevrildi

      Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği ile Ankara Sanat Merkezi, ‘30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ kapsamında “Bisiklet Meclisi Koruyucu Aileler İçin Pedal Çeviriyor” adlı etkinliğe imza attı. Tandoğan Metro İstasyonu’nda başlayan Güvenpark ve Kurtuluş Parkı ile devam eden ve Ankara Kent Konseyi alanında sona eren etkinlikte Bisiklet Meclisi üyeleri, koruyucu aileler, çocukları ile pedal çevirdi.

KENT ORKESTRASI KONSER VERDİ 

    Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinlikte Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz ve AKK Yürütme Kurulu Üyesi Cevriye Kaya birer konuşma yaparken, ‘Bisiklet Meclisi Koruyucu Aileler İçin Pedal Çeviriyor’ etkinliğinde ABB Ankara Kent Orkestrası da bir konser verdi.

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    “30 Haziran Koruyucu Aile Günü” kapsamında gerçekleşen bisiklet sürme etkinliğine katılan Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz düşüncelerini, “Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ile beraber farkındalık çalışması yapıyoruz. Bu özel günde kent içinde dolaşarak Ankaralılara koruyucu aile olun diyor ve koruyucu aile kavramını anlatmaya çalışıyoruz. Böylece devlet koruması altında yaşayan ve ailelerine kavuşmak isteyen çok sayıda çocuğun seslerini duyurmak ve onların ailelerine kavuşmasına vesile olmak istiyoruz” sözleriyle dile getirdi.

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ETKİNLİK ANİMASYONLA SONA ERDİ 

    Koruyucu ailenin önemine dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlardan Nevzat Helvacıoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği ile beraber yapmış olduğumuz organizasyonda biz de katılım sağlayarak sesimizi duyurmak istedik. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyoruz.” 
    
 Farkındalık etkinliği, Ankara Sanat Merkezi’nin hazırladığı ‘Çocuk Eğlencesi Animasyonu’ ile sona erdi.

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