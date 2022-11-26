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Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.
Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)ndan Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğu haberi geldi.
"Şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır dileriz"

İHA'nın haberine göre MSB’den yapılan yazılı açıklamada,

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Tğm. Duabey Onur ÖZTÜRKMEN ve P.Söz.Er İsmail ÜNAL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız da, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düştü.

Acı haber, Samsun Valiliği’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Samsun Valisi Zülkif Dağlı da yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Vezirköprülü kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim” dedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Vezirköprülü hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

İŞTE KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ

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MSB'NİN PAYLAŞIMLARI

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