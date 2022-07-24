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Personeller sertifikalarını aldı

Yenimahalle Belediyesi personelleri İlk Yardım Eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarına kavuştu.
Personeller sertifikalarını aldı

Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonu’nda 2 hafta boyunca devam eden ve İlk yardım eğitmenleri Selda Bilir, Sakine Cengiz, Seher İş ve Naime Ak’ın verdiği eğitim programı kapsamında personeller sertifika aldı. Eğitimde personellere hasta veya yaralının olay yerinde değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, boğulmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. 

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PRATİK BİLGİLER VERİLDİ 

Ayrıca; koma pozisyonu, havale, sara krizi, kan şekeri düşüklüğü, kalp krizi (göğüste şiddetli ağrı) gibi sıkça karşılaşılabilen durumlar için pratik bilgiler verildi. 
Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi amacıyla düzenlenen Temel İlk Yardım Uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlayan 87 belediye personeli ise sertifikalarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’dan aldı. 
 

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