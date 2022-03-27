Peyami Safa Anaokulu Mamak'ta açıldı

Pandemiden dolayı ertelenen Peyami Safa Anaokulu’nun resmi açılışı Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak İlçe Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Pandemiden dolayı ertelenen Peyami Safa Anaokulu’nun resmi açılışı Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve Peyami Safa Mahallesi Muhtarı Satılmış Çakır ile öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Açılış programında anaokulu öğrencileri ellerinde bayraklarla marşlar söyledi. Mamak Belediyesi Mehter Takımı ve Ankara seğmenleri de katılımcılara güzel anlar yaşattı.

Açılışta konuşan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak’ta 100 bine yakın öğrenci olduğunu bunun 8 bine yakınının okul öncesi eğitim öğrencilerinden oluştuğunu söyleyerek, Mamak Belediyesi’ne ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye okul öncesi eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Şeyh Edebali’nin, İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın, öğüdüne uygun hareketle yürüttüklerini belirterek “ Çabalarımız, gayretlerimiz ilçemizin her anlamda daha rahat yaşanabilir olmasıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da öncelikleri arasında yer alan eğitim, bizim de en çok önem verdiğimiz hizmetlerimizin başında geliyor. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza değer veriyor, insan gelişiminin başlangıç noktası olan, 0– 6 yaş aralığını kapsayan erken çocukluk döneminde, kıymetli çocuklarımızın gelişim alanlarını anaokullarımızda destekleyerek, yetişkinlik döneminde daha üretici daha verimli bireyler olmalarına katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Murat Köse, “Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle anaokullarımızda, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını eşdeğer oranda destekleyen, gelişimsel, çocuk merkezli bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolünün bilincinde olarak, uzman okul öncesi öğretmenlerimiz ile Mamak’ın geleceğini inşa ediyoruz” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, binlerce ilim ve bilim adamı, bürokrat, akademisyen, öğretmen, hekim, mühendis ve devlet adamları yetiştiren bir eğitim camiasının lokomotifi olmak istediklerini söyleyerek “ İsmi ile müsemma Peyami Safalar ve birçok ilim ve bilim adamalarının yetiştirilmesine öncülük edecek tohumları yetiştirmek, en çok gurur duyduğumuz görevlerimizden biridir” diye konuştu.

Açılışta konuşan Mamak İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Özel de “Milli Eğitim Bakanlığı’nın en önem verdiği konular arasında okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak var. Bu anlamda tüm okullarda anaokullarını açıyor ve bağımsız anaokullarını destekliyoruz. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye okul öncesi eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ise “Halka hizmet Hakka hizmettir anlayışıyla çalışıyoruz. Anaokullarıyla, kütüphanelerle, bilim sanat merkezleriyle eğitimi destekleyen ve Mamak’ın dört bir yanına hizmet sunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Peyami Safa Anaokulu’nun açılışı kurdele kesimiyle gerçekleşti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, okulu gezerek miniklerle sohbet etti.