  • BIST 2.434,02
  • Altın 961.733
  • Dolar 17.314
  • Euro 17.4006
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Pikniğe engel yok

Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü bünyesindeki Engelli Birimi, ilçedeki engelli bireylere yönelik Kartaltepe Kent Ormanı’nda piknik etkinliği düzenledi.
Pikniğe engel yok

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı piknikte engelliler ve aileleri doğayla iç içe mangal keyfinin tadını çıkardı. Belediyeye ait otobüslerle mesire alanına götürülen engelliler daha sonra evlerine bırakıldı.

MİSAFİRHANE AÇILACAK 

Farklı engel grubundan birçok özel bireyin ve ailenin katıldığı piknikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “En keyif aldığım etkinliklerden birinde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bugün meleklerimizle ve çiçeklerimizle birlikte tertemiz bir dünyadayız. Bir engellimizin gönlü tüm dünyadan daha zengindir. Onlar başımızın tacıdır. Engelli ailelerimiz de başımızın tacıdır. İnşallah yakın zamanda kalıcı engelli misafirhanemizi de hizmete açacak ve ailelerimize büyük bir rahatlık sağlayacağız.” dedi.
Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için Keçiören Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların 1994’te başladığını da hatırlatan Altınok, “Altınok’un 1994’ten beri engelliler için büyük emeği var. Engelli vatandaşlarımızın problemleri için daha Aile Bakanlığı yokken bizler engelsiz şehirler, engelsiz yaşam diyerek çalışmalara başladık. Engellilerimizin önündeki setleri, perdeleri kaldırdık. Vatandaşlarımızın sorunlarını kamuya mal etmek, kamuya duyurmak ve TBMM’nin yasalar çıkarmasını sağlamak için gayret gösterdik.  Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından direk hizmet veren asansörlü engelli aracı hizmetini biz başlattık. Ayrıca bir de Ovacık Mahallemize Engelli Eğitim Merkezi yaptık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze verdik. İmar konularında da önemli değişiklikler yaptık. 5 kat ve üzerine asansör zorunluluğu vardı. Bunu değiştirdik ve o tarihten itibaren Keçiören’de yapılan tüm binalarda asansörü zorunlu tuttuk. Bunları da ilk defa biz yaptık.” ifadelerini kullandı. 
Altınok, piknik alanında bulunan engellilerle ve aileleriyle yakından ilgilenirken onlarla tek tek hatıra fotoğrafı da çektirdi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören’de bayram mesaisi13 Temmuz 2022 Çarşamba 00:28
  • Ankara Kulübü’nde bayramlaşma coşkusu13 Temmuz 2022 Çarşamba 00:24
  • Miras Şantiye Gezileri başlıyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 00:21
  • EGO otobüslerinde Wİ-Fİ dönemi12 Temmuz 2022 Salı 03:26
  • Öğrenciler kurayla belirlendi12 Temmuz 2022 Salı 03:25
  • Çocuklar eli boş gitmiyor12 Temmuz 2022 Salı 02:11
  • Bayram öncesi esnafa yakın takip08 Temmuz 2022 Cuma 03:32
  • E-Spor Ödülleri sahibi buldu08 Temmuz 2022 Cuma 02:56
  • Pursaklar’da bayram temizliği08 Temmuz 2022 Cuma 02:10
  • Gölbaşı kadın emeğiyle güzelleşti08 Temmuz 2022 Cuma 01:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti