Piknik keyfini Kızılcahamam’da yaşadı 

Keçiören Belediyesi tarafından Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri için Ankara Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’na gezi düzenlendi.

Doğayla baş başa gerçekleştirilen gezide mangal yakan yaşlılar piknik keyfini doyasıya yaşadı. Piknikte kimi yaşlılar çeşitli şarkı ve türküler eşliğinde oynayarak gün boyu eğlencenin tadına vardı. Belediyeye ait otobüsle huzurevinden alınarak Kızılcahamam’a götürülen yaşlılara çalışanlar da eşlik etti.

OKSİJENNİ BOL ORTAMDA GEZİ

Huzurevindeki yaşlılar için hem Ankara içinde hem de şehir dışında birçok gezi düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ana ve babalarımızın keyif dolu günler geçirmeleri için sosyal ve kültürel etkinliklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Onlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle doğayla baş başa, oksijeni bol bir ortamda piknik ve doğa gezileri yapmalarına özen gösteriyoruz. Bu gezilerimizle huzurevi sakinlerimizin şehrin ortasına sıkışmadan stresten uzak neşeli anlara tanıklık etmelerini sağlıyoruz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur.” dedi.

