Pitbull silah sayıldı,  2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğine ağızlık takmadan gezdirdiği için kendisini uyaranların üzerine köpeğini yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Yıldırım'a, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Orhan Yıldırım katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanık Orhan Yıldırım'ın pitbull cinsi köpeği ağızlıksız olarak gezdirdiği, tasmasını bırakıp "tut" talimatıyla insanlara saldırttığı, köpeği de silah gibi kullandığını belirtti. Savcı sanığın bu nedenle 'Silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"HAKARET NEDENİYLE KÖPEK İÇGÜDÜSEL OLARAK SAHİBİNİ KORUMAK İSTEMİŞTİR"

Sanık Orhan Yıldırım'ın avukatı, müvekkiline hakaret edildiği için köpeğin içgüdüsel olarak sahibini korumak istediğini savunarak, olayda bir kusurdan bahsedilemeyeceği için beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, tutuksuz sanık Orhan Yıldırım'ın her iki şikayetçiye karşı ayrı ayrı 1'er yıl 3'er ay olmak üzere toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Köpeğe el konulması kararı da veren mahkeme, pitbull'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesine hükmetti.

İKİ KİŞİYİ ISIRDI

Olay, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeği ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyardı. Esnaf ile tartışan Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine yönlendirdi. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı. Sokakta bulunan Bilgin Elbay'ı da ısıran köpek, sahibi tarafından olay yerinden kaçırıldı. Pitbull cinsi köpeğin esnafa saldırdığı anlar vatandaşların cep telefonuna ve güvenlik kamerasına da yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın, suçu köpeğiyle birlikte işlemesi nedeniyle 2 kişiye karşı 'Silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.