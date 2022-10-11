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Piyade'de yollar yenileniyor

Etimesgut Belediyesi'nin merkez mahallelerde başlattığı sıcak asfalt çalışmaları Piyade Mahallesi ile devam ediyor.
Piyade'de yollar yenileniyor

İlçenin merkez mahalleri arasında yer alan 30 Ağustos, Alsancak, Kazım Karabekir ve Süvari Mahallesi'ndeki sokak ve görev alanındaki caddeleri asfaltlayan belediye ekipleri Piyade Mahallesi'ne geçti. Piyade Mahallesi'nin eskiyen, bozulan sokaklarını tespit eden ekipler, sokak ve caddeleri asfaltlamaya başladı. Asfaltı tamamlanan yollarda çizgi, mazgal ve rögar kapakları yenileme çalışmaları da süratle yapılıyor.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yaz başında merkez mahallelerdeki 100 sokak ve caddenin asfaltını tamamlayacakları sözünü hatırlatan Demirel, “Belirlediğimiz programla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir tempoda çalışarak mahallelerimizin asfaltlama gerçekleştiriyor. Çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun" dedi. 
 

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