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Polatlı Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi düzenlendi

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Giyim ve Yiyecek İçecek Atölyesi kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı.
Polatlı Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi düzenlendi

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi bahçesindeki açılışta, Kaymakam Murat Bulacak, Türkçe ve okuma yazma öğrenen yabancı kökenli öğrencilere sertifikalarını verdi.

1454 YABANCI KURSİYER

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuz Bilge Soydemir, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında açtıkları 511 kurstan 11 bin 838 kişinin yararlandığını, bunlardan 1454'ünün yabancı kursiyer olduğunu söyledi.

ÜRETİM YAPILIYOR

Yıl sonu sergisinde beğeniye sunulan 1700 çalışmayı kursiyerlerin yaptığını belirten Soydemir, "UNHCR'nin Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezlerine verdiği destek kapsamında giyim atölyesi ve yiyecek içecek atölyesi yapıldı. Bu atölyelerde üretimde yapılmaktadır." dedi.

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