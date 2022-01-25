Ankara Polatlı’da Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine’ye ait 6 parça tarla ve arsayı satılığa çıkardı. Polatlı Milli Emlak’tan satılık Hazine arazisi listesi ve ihale tarihleri haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Polatlı’da Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine’ye ait 6 parça tarla ve arsayı satılığa çıkardı.

Satış işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açık artırma usulü ile yapılacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.02.2022

Polatlı Milli Emlak ’tan satılık Hazine arazisi listesi ve ihale tarihleri için TIKLAYIN.

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