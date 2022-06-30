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Polatlı yenileniyor

2022 Yılı Asfalt Sezonu’nu açan Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Zafer Mahallesi’nin en uzun caddelerinden biri olan Dede Efendi Caddesi’nde asfaltlama öncesi kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.
Polatlı yenileniyor

ASKİ tarafından su, kanalizasyon hatlarının değiştirilmesi ve abonelik işlemleri amacıyla kazı işlemleri tamamlanan Eti Caddesi, Necatibey Caddesi, Selçuk Caddesi ve Pazar Sokak’ta yol ve kaldırım yapım çalışmalarını hızla tamamlayan Polatlı Belediyesi Ekipleri bu hafta itibariyle Zafer Mahallesi Dede Efendi Caddesi’nde çalışmalara başladı.

DEDE EFENDİ CADDESİ BAŞTAN SONA

Yapılan reglaj çalışmasıyla asfaltlanmaya hazır hale getirilen Dede Efendi Caddesi’nde tüm kaldırımlar baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor. Hızla devam eden çalışmalar doğrultusunda tüm kaldırımlar üzerinde görme engelli vatandaşların kullanımına uygun yürüyüş noktaları oluşturuluyor. Esnafın ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 7/24 hızla sürdürülen kaldırım yenileme işlemlerinin ardından Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Dede Efendi Caddesi’ni sıcak asfaltla buluşturacak. Zafer Mahallesi Dede Efendi Caddesi 2022 Yılı Asfalt Sezonu çalışmaları kapmasında tamamlanacak kaldırım yenileme, asfaltlama, yol trafik, işaret ve kavşak çizgileri uygulamaları ile Polatlı’ya yakışır bir hale getirilecek. Polatlı Belediyesi Ekipleri tarafından hızla yürütülen asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmaları program dahilinde tüm mahallelerde devam edecek.

 

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