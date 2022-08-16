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Polatlı'da bir erkeğin kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kameraya yansıdı

Polatlı'da cadde ortasında bir erkeğin kadınları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Polatlı'da bir erkeğin kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kameraya yansıdı

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi üzerinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.T.A. (28), yoldan geçen kadınlara tacizde bulundu. M.T.A, taciz ettiği bir başka kadının kendisine tepki göstermesi üzerine kadını otomobillerin önüne attı. Polis ekipleri M.T.A.'yı evinin önünde yakaladı. Şahsın kadınları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Mağdur kadının avukatı Esin Saldır, tacizci M.T.A.'nın çocukluğundan beri psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve pipolar tanısı konulduğunu belirtti. Avukat Saldır, "M.T.A. hakkında önce bir başka kıza yanaktan makas almak suretiyle başlattığı cinsel saldırı daha sonra müvekkilime yönelik hem cinsel saldırı hem de kasten yaralama suçu işlemek silsilesiyle devam etmiştir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söylenen şahsın adli kontrol tedbirleri altında tutulup, tedavisinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

 

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