  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Polatlı'da hasat sezonu başladı

Polatlı’da 2022 yılı hasat dönemi ilk mahsulünün borsaya getirilmesi dolayısıyla tören yapıldı.
Polatlı'da hasat sezonu başladı

Polatlı Ticaret Borsası'nda, Borsa Başkanı Yahya Toplu'nun yönettiği açık artırmada ilçenin Yeni Köseler Mahallesi'nden Hakkı Solmaz’ın getirdiği buğdayın 100 kilogramlık bölümü Kırtızlar Un Fabrikası firmasınca sembolik olarak 150 liradan, kalan 4 bin 900 kilogramı ise kilogramı 7 liradan satın alındı.

Toplu, törende yaptığı konuşmada, bu sene ilçede hububatın veriminin iyi olduğunu ifade etti. Solmaz ise kıraç araziden dekar başına 350 kilogram ürün aldığını, yağışların daha iyi olması halinde bu verimin artabileceğini dile getirdi.
Sezonun ilk buğdayını getiren üretici Hakkı Solmaz, çeyrek altınla ödüllendirildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çubuk'ta doğalgaz çalışması25 Haziran 2022 Cumartesi 01:30
  • Sağlık merkezine kavuştular25 Haziran 2022 Cumartesi 01:15
  • Çiçek takası uygulaması25 Haziran 2022 Cumartesi 01:00
  • Pursaklar’ın Dedeleri milletin evinde24 Haziran 2022 Cuma 03:50
  • Obezite Kampı başladı24 Haziran 2022 Cuma 03:45
  • Köylere doğalgaz seferberliği24 Haziran 2022 Cuma 03:30
  • YKS stresini attılar24 Haziran 2022 Cuma 03:21
  • Zehirsiz tarım24 Haziran 2022 Cuma 02:45
  • İzinsiz afişler kaldırılıyor24 Haziran 2022 Cuma 02:38
  • Kuzey Yıldızı açıldı24 Haziran 2022 Cuma 02:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti