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Polatlı’da üvey babadan çocuğa cinsel istismarda iğrenç tavsiye: Zamanla alışırsın

Polatlı’da yaşanan üvey babadan çocuğa cinsel istismar rezaletinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Sapığın diğer dini nikahlı eşinin her şeyden haberdar olduğu, mağdurlara “Kimseye söyleme, zamanla alışırsın” dediği ifade edildi.
Polatlı’da üvey babadan çocuğa cinsel istismarda iğrenç tavsiye: Zamanla alışırsın

Ankara Polatlı’da yaşanan üvey babadan çocuğa cinsel istismar rezaletinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Sapığın diğer dini nikahlı eşinin her şeyden haberdar olduğu, mağdurlara “Kimseye söyleme, zamanla alışırsın” dediği ifade edildi.

Tutuklu sanık Y.K. hakkında, 1'i üvey çocuğu, 2'si dini nikahlı eşi A.P. adlı kadının yeğeni, 2'si komşularının çocuğu toplam 5 çocuğa, 10 yıl boyunca tehdit ve şantajla cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sapık Y.K.’nın, dini nikahlı eşi A.P.’nin her şeyden haberdar olduğu, mağdurlara “Kimseye söyleme, zamanla alışırsın” dediği saptandı. 

 200 YILLA “TUTUKSUZ” YARGILAMA 

Hakkında “cinsel istismara yardım” suçundan 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.P.’nin ise tutuksuz yargılanması dikkat çekti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD’lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı. 

Olay, mağdurlardan H.D.'nin, 2020 yılında üvey babasının yaklaşık 10 yıldır kendisini Istismar ettiği yönündeki şikayetiyle ortaya çıktı. H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için A.P.'ye bıraktığını, A.P. ile birlikte yaşayan Y.K.'nin istismarının bu dönemde başladığını söyledi. H.D., daha sonra annesinin sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren A.P.'nin yazın evlerine gelen 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Sanığın, annesi ile resmi nikahla A.P. ile dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., A.P.’nin de olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, ‘Kimseye söyleme, zamanla alışırsın’ dediğini ileri sürdü. Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.K. tutuklanırken, A.P. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI 

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD’lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı. Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit’ gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Y.K., suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz sanık A.P. de hiçbir şeyden haberi olmadığını ileri sürerek, suçsuz olduğunu söyledi. Duruşma, ertelendi.

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