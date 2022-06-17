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Polatlı'da yaz şenlikleri başlıyor

Polatlılı gençleri, kadınları, çocukları ve aileleri yaz boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturacak olan Polatlı Belediyesi Yaz Şenlikleri bugün itibariyle başlıyor. 
Polatlı'da yaz şenlikleri başlıyor

Ağustos Ayı sonuna kadar Cuma ve Cumartesi günleri TCDD Gar Bahçesi’nde (Feshane) gerçekleştirilecek olan birbirinden farklı etkinliklerle Polatlılılar eğlenceye doyacak. Havaların ısınmasıyla geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirme imkanı bulan ailelerin sosyal hayatına katkı sağlayacak olan etkinlikler kapsamında; Polatlılılar Cuma ve Cumartesi günleri saat 21.00’da TCDD Gar Bahçesi’nde buluşacak.

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ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK, İKRAMLAR DAĞITILACAK
Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın desteğiyle Polatlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilecek olan birbirinden farklı gösteriler eşliğinde Polatlı eğlenceli bir yaz dönemi geçirecek. Haftanın iki günü 21.00’da Gar Bahçesi Feshane Alanı’nda düzenlenecek olan etkinliklerde; Müzik Dinletileri, İnteraktif Showlar, Animasyon Gösterileri, Halk Oyunları Gösterileri, Konserler, Yarışmalar, Kukla ve Hacivat – Karagöz Gösterileri yer alacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı uzman eğitmenlerin hazırlayacağı programlarda eğlenceli gösterilerin yanı sıra çocuklara özel etkinlikler ve ikramlar yer alacak.

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