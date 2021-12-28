Polis Akademisi öğrenci alımı başvuru tarih ve şartları belli oldu: İşte POMEM Giriş Sınavı detayları

Polis Akademisi’ne alınacak öğrenci sayısı ile başvuru tarih ve şartları belli oldu. Akademiye 8 bin öğrenci alınacak. Başvurular 27 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında internetten yapılabilecek. POMEM Giriş Sınavı detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Polis Akademisi’ne alınacak öğrenci sayısı ile başvuru tarih ve şartları belli oldu.

Polis Akademisi ’ne 8 bin öğrenci alınacak. Alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Lisans ve önlisans mezunu adaylar başvurabilecek. Başvurular 27 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek.

Adaylar arasından lisans mezunu 5120 erkek ile 1280 kadın, önlisans mezunu ise 1280 erkek ile 320 kadın olmak üzere akademiye toplam 8 bin öğrenci alımı yapılacak.

Ön başvuru ücretsiz. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.

Polis akademisi öğrenci alım ilanı detayları için TIKLAYIN.

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