  • BIST 2.410,75
  • Altın 915.643
  • Dolar 15.3764
  • Euro 16.1326
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, çanta üretimi yapılan imalathanede çalışan M.M.'nin (16) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet ettiği patronu Ziya İpek, hayatını kaybetti. 
Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü

Olay, saat 22.30'da sıralarında ilçenin Anafartalar Mahallesi Hisar Parkı Caddesi'ndeki çanta üretimi yapılan imalathanede meydana geldi. İş yerinde çırak olarak çalışan M.M., ilk belirlemelere göre; imalathanede bulunan pompalı tüfeği incelediği sırada silah ateş aldı. Patronu Ziya İpek, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyunca iş yerine gelen İpek'in ailesi, ölüm haber alarak gözyaşlarına boğuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı.  

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli çocuklar Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’ni renklendirdi12 Mayıs 2022 Perşembe 00:21
  • AKK, “Dünya Engelliler Haftası” kapsamında basın toplantısı düzenledi12 Mayıs 2022 Perşembe 00:20
  • Ankara'nın 'kuş cenneti' baharın gelişiyle hareketlendi11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:05
  • Radyo İLEF, 40’ıncı yılını kutladı11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:11
  • Miras tartışmasında kardeşini öldürdü11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:10
  • Kalecik’te jandarma ekipleri, vatandaşlara trafikte uygulamalı eğitim verdi11 Mayıs 2022 Çarşamba 04:24
  • Tek tıkla Çankırı sokaklarında gezilebilecek11 Mayıs 2022 Çarşamba 03:21
  • Çölyak hastalarına özel simit üretildi11 Mayıs 2022 Çarşamba 02:23
  • Lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi11 Mayıs 2022 Çarşamba 01:01
  • Türk Tarih Müzesi, 'Türk Tarihi Game Jam' yarışmasına ev sahipliği yapacak11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti