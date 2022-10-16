Protokol İmzalandı

Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Mamak Belediyesi teknik personeline “Afet Risk Eğitimi” verildi.

Mamak Belediyesi, hizmet içi ve dışı eğitimlerle personellerin eğitimine önem veriyor. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir protokol imzalandı ve Mamak Belediyesi teknik personeline afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleşme projeleri ile afetin zararlarını en aza indirmeye çalışan bir afet yönetim sistemi anlatıldı.

TOPLUMSAL FARKINDALIK

Bölgede gerçekleşebilecek muhtemel afetler öncesinde alınabilecek tedbirleri, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususları personellere hatırlatmak ve afetler konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak adına düzenlenen ve Dr. Öğretim Üyesi Nehir Varol tarafından verilen eğitim Mamak Belediyesi personellerini mutlu etti.



