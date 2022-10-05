Psikolojik Danışma Merkezi olacak

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yeni bir Psikolojik Danışma Merkezi kurulması için harekete geçti.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yeni bir Psikolojik Danışma Merkezi’ni hizmete almak için harekete geçti. Ulus’ta 1940’lı yıllarda yapılan ve uzun yıllar Giysi Merkezi olarak kullanılan binada bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başlandı. 2023 yılının Şubat ayında tamamlanması hedeflenen binada dezavantajlı gruplara da psikolojik destek verilecek.

“ULUS’TA İHTİYAÇ VARDI”

Projeye ilişkin bilgi veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şöyle konuştu: “Bina uzun yıllar giysi dağıtma merkezi olarak kullanılmış. Fakat Ulus’ta sosyolojik yapı değişti. Bu yüzden Ulus’ta bir psikolojik destek merkezine ihtiyaç duyuluyordu. Bunun üzerine hemen projesini hazırladık. Şubat 2023’te binamızı tamamlamayı hedefliyoruz.”



